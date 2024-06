En direct

19:46 - Les 14,45% de la coalition de gauche convoités Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste Glucksmann avait glané 9,05% à Villemeux-sur-Eure pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry (2,96%), Marie Toussaint (2,65%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (1,56%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 14% sur place. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs glané aussi 14,45% des voix dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 15 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Villemeux-sur-Eure Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 15 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Villemeux-sur-Eure le 9 juin dernier ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. C'est en effet la liste RN emmenée par Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Villemeux-sur-Eure, avec 44,93% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 16,22%, et Raphaël Glucksmann avec 9,05%.

14:32 - 34,44% pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle à Villemeux-sur-Eure L'élection du chef de l'Etat est probablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 34,44% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Villemeux-sur-Eure. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,66%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 7,62% des voix. Au deuxième tour, Marine Le Pen écrasait aussi Macron avec 50,48%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Villemeux-sur-Eure ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Villemeux-sur-Eure. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir, c'est David Delorme-Monsarrat qui arrivait en tête au premier tour avec 31,76%. Guillaume Kasbarian (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 63,60%.

11:02 - Élections législatives à Villemeux-sur-Eure : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique de Villemeux-sur-Eure façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Avec 47,51% de population active et une densité de population de 86 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 10,26% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,92%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 604 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,95%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,9%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Villemeux-sur-Eure mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,84% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Elections législatives à Villemeux-sur-Eure : retour sur la participation électorale Au fil des dernières années, les 1 749 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, sur les 1 192 personnes en âge de voter à Villemeux-sur-Eure, 55,2% avaient pris part au scrutin. La participation était de 52,87% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,13% au premier tour. Au second tour, 43,86% des citoyens se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.