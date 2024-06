Résultat des législatives à Villepreux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les supporters de la coalition de gauche en question Une autre incertitude qui accompagne ces législatives est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villepreux, le binôme Nupes avait en effet glané 26,02% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 16,48% à Villepreux. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 32% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national a largement progressé à Villepreux en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de données. Mais des pistes apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Villepreux au début du mois ? Une autre élection a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'analyser de près. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui nous occupe désormais. Le résultat de la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Villepreux, avec 24,06%. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 17,83% et Raphaël Glucksmann à 16,48%.

14:32 - Villepreux avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 34,98% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,57% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Villepreux. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 15,15% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 69,76% contre 30,24% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au premier tour des élections législatives 2022, Villepreux, couverte par la 3ème circonscription des Yvelines, verra le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 33,85%, alors que le RN sera derrière à 13,78%. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant également le binôme La République en Marche l'emporter.

11:02 - Villepreux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villepreux montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,2% et une densité de population de 961 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,75%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,96% et d'une population étrangère de 8,05% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,4% à Villepreux, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Villepreux : l'abstention en question L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention à Villepreux. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,6% au premier tour. Au second tour, 50,4% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 834 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 76,39% avaient pris part à l'élection. La participation était de 80,84% au premier tour, ce qui représentait 6 333 personnes.