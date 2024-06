Résultat des législatives à Villiers-le-Bâcle : l'élection 2024 en direct

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Villiers-le-Bâcle ?

C'est certainement l'élection du président de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La ville de Villiers-le-Bâcle avait offert à Marine Le Pen 13,41% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la patronne du RN avec 34,24% et 23,05% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 72,84% devant Marine Le Pen (27,16%).