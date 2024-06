En direct

19:41 - Une prévision de 25% à 27% pour le Nouveau Front populaire à Villiers-le-Morhier Une autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 14,77% à Villiers-le-Morhier. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 7,47% de Manon Aubry (LFI), les 4,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,72% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 27% sur place. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Villiers-le-Morhier, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 25,05% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La fulgurante progression du RN à Villiers-le-Morhier en 5 ans Que retenir de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive à près de 27% voire plus à Villiers-le-Morhier ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Villiers-le-Morhier il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Villiers-le-Morhier, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, cumulant 31,75% des suffrages devant Valérie Hayer à 15,11% et Raphaël Glucksmann à 14,77%. Ce sont alors 187 électeurs qui l'ont désignée dans la commune.

14:32 - À Villiers-le-Morhier, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Villiers-le-Morhier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,14%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,36% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,64% et 7,71% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,61% contre 59,39%.

12:32 - Quel score à Villiers-le-Morhier pour la majorité ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas à Villiers-le-Morhier en 2022, lors des législatives, avec 19,2% au premier tour, contre 33,46% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !), Villiers-le-Morhier étant partie intégrante de la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Guillaume Kasbarian (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Démographie et politique à Villiers-le-Morhier, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Villiers-le-Morhier comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 25,21% de cadres pour 1 363 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 81 entreprises, Villiers-le-Morhier se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,09%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 45,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 395,67 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Villiers-le-Morhier, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Villiers-le-Morhier ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 57,57% des inscrits sur les listes électorales de Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 52,11% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,78% au premier tour et seulement 49,42% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 041 personnes en âge de voter dans la commune, 76,68% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 75,79% au premier tour, ce qui représentait 789 personnes.