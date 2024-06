Résultat des législatives à Viroflay : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Viroflay, quels sont les scénarios de reports des voix de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en attirer une portion. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 25,36% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 21,16% à Viroflay. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 6,79% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,04% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 36% cette fois.

18:42 - À Viroflay, un Rassemblement national favori ? Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Les enquêtes d'opinion annoncent un Rassemblement national à 33% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son résultat des précédentes législatives. Selon une simple addition, cette tendance devrait le porter à 19% à Viroflay, soit quinze points de plus également que son score de 2022 à l'échelle locale. Mais Viroflay n'est pas la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:31 - Le Rassemblement national battu à Viroflay lors des européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus indispensable encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est notable, même si certaines communes sont hors catégorie... Le trio de tête des dernières élections européennes à Viroflay, en effet, était composé de la liste de François-Xavier Bellamy sur la troisième marche, avec 15,71% des voix, précédée de la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,16% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 21,72%, gagnante sur place.

14:32 - Viroflay avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 38,8% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,06%. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 6,4%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 80,85% contre 19,15% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble ce dimanche soir à Viroflay ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour cette élection législative 2024, localement, comme dans le reste de la France. Avec 4,08% à Viroflay, le RN avait été devancé par les 36,24% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription des Yvelines. Au deuxième tour, c'est encore Jean-Noël Barrot qui va cumuler le plus de votes, avec 63,97% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Viroflay et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Viroflay peut-elle peser sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 6,17% et une densité de population de 4509 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 52,89%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,70% et d'une population immigrée de 11,41% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,58% à Viroflay, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Viroflay ? Au fil des dernières années, les 17 322 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, 32,52% des personnes en âge de participer à une élection à Viroflay avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 34,8% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 35,79% au premier tour et seulement 39,19% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 648 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 19,69% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 15,77% au premier tour.