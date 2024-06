En direct

19:38 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes disparue à Vœuil-et-Giget ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Le jour du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 22,21% des voix dans la localité. Une somme à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 18,66% à Vœuil-et-Giget début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 5,77% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,49% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 28% cette fois.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par le RN à Vœuil-et-Giget Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais quelques grandes directions se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 12 points à Vœuil-et-Giget entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Vœuil-et-Giget dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'est imposée en tête des européennes 2024 à Vœuil-et-Giget. Ladite liste enregistrait 34,5% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 18,66% et Valérie Hayer à 15,44%.

14:32 - Vœuil-et-Giget avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Vœuil-et-Giget avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,73%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 27,1% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 18,8% et 5,16% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,34% contre 56,66%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat du RN sera déterminant localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Vœuil-et-Giget, cumulant 17,52% des voix sur place, contre 31,86% pour Thomas Mesnier (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (53,88% contre 46,12% pour le RN). Thomas Mesnier remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Vœuil-et-Giget : impact de la démographie et de l'économie locale À Vœuil-et-Giget, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Le taux de chômage à 7,37% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 177 habitants par km² et 46,25% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (8,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 738 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,66%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,3%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vœuil-et-Giget mettent en avant une diversité de qualifications, avec 23,42% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Vœuil-et-Giget : ce qu'il faut retenir Au cours des dernières années, les 1 596 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, 45,32% des personnes en âge de voter à Vœuil-et-Giget avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 43,66% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,64% au premier tour et seulement 49,31% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.