19:52 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes disparue à Voisins-le-Bretonneux ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, reste un mystère. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 20,84% des bulletins dans la commune. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 16,6% à Voisins-le-Bretonneux pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,15% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,89% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 30% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Voisins-le-Bretonneux avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on tient compte de la progression du RN lors des dernières européennes au niveau national, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait s'élever à environ 15% à Voisins-le-Bretonneux. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par la formation politique sur place ces dernières années et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un cas particulier pour Voisins-le-Bretonneux lors des européennes Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc également logique au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Voisins-le-Bretonneux lors des européennes 2024, avec 23,75% des voix. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 16,6% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,28%.

14:32 - 39,42% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Voisins-le-Bretonneux L'élection présidentielle est probablement la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. La commune de Voisins-le-Bretonneux avait opté pour Marine Le Pen à 9,63% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 39,42% et 15,7% des suffrages. Le deuxième round laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 77,11% contre 22,89% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent livre des enseignements clés au moment du rendez-vous politique du jour. Avec 7,8% à Voisins-le-Bretonneux, le RN était devancé par les 39,93% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription des Yvelines. Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

11:02 - Comprendre l'électorat de Voisins-le-Bretonneux : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale législative, Voisins-le-Bretonneux se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 50,6% de cadres supérieurs pour 10 721 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 996 entreprises démontrent une économie favorable. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 5,07% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 552 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,34%, Voisins-le-Bretonneux se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 4483,63 euros par mois, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Voisins-le-Bretonneux contribue à édifier l'avenir français.

09:32 - Les législatives débutent à Voisins-le-Bretonneux : la participation en question Au fil des dernières années, les 11 101 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 65,9% au niveau de Voisins-le-Bretonneux (Yvelines). Le taux de participation était de 64,3% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,89% au premier tour. Au second tour, 59,16% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Voisins-le-Bretonneux pour les législatives 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.