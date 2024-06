Résultat des législatives à Waldighofen : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quels résultats pour les européennes à Waldighofen il y a trois semaines ? Le verdict des élections bien plus récemment encore est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc comme encore plus pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ces législatives. 47,49% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Waldighofen, devant Valérie Hayer à 11,65% et François-Xavier Bellamy à 10,22%. Le mouvement nationaliste a séduit ainsi 265 habitants de Waldighofen passés par les bureaux de vote.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Waldighofen au premier tour de la dernière présidentielle On remarque que le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans à Waldighofen que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 31,55% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, crédités respectivement de 28,4% et 10,32%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 56,56% contre 43,44%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour cette législative 2024 à l'échelle locale. Lors des législatives 2022, le Rassemblement national arrivait en première position à Waldighofen. On retrouvait en effet Christian Zimmermann au sommet au premier tour, avec 31,57% dans la cité, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Haut-Rhin. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 58,96%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,04%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Waldighofen Dans les rues de Waldighofen, le scrutin est en cours. Avec ses 1 551 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 110 entreprises, Waldighofen permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,14%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 34,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 993,94 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour résumer, à Waldighofen, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières législatives à Waldighofen Au cours des dernières années, les 1 577 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 51,87% dans la commune de Waldighofen. Le taux d'abstention était de 56,69% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 60,75% au premier tour et seulement 62,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Waldighofen ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.