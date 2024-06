Résultat des législatives à Woippy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Woippy ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se rassembler autour le Nouveau Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 8,75% à Woippy le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 35% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Woippy, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,77% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (34,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,57% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Woippy ? Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais des pistes se distinguent… Les enquêtes d'opinion annoncent un Rassemblement national à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que son résultat des dernières législatives. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le pousser à 41% à Woippy, soit 15 points de plus également que ses 26,03% de 2022 au niveau local. Mais Woippy n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:31 - Un avantage du RN à Woippy le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Car le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est évocateur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les européennes à Woippy. Le mouvement attirait 35,67% des votes, soit 1353 voix, face à Manon Aubry à 23,1% et Valérie Hayer à 9,15%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Woippy lors de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection suprême qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Woippy que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 25,91% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 34,86%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,91% et Emmanuel Macron avec 20,71%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,76% contre 56,24%).

12:32 - Esther Leick (LFI-PS-PC-EELV) en avance lors des législatives 2022 à Woippy Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne prédit pas le futur… Il y a deux ans, lors des législatives à Woippy, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 26,03% des votants ayant choisi son binôme, contre 26,77% pour Esther Leick (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme La République en Marche avec 52,32%. C'est donc Belkhir Belhaddad (La République en Marche) qui prenait l'avantage.

11:02 - Woippy : élections législatives et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Woippy fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 14 302 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 931 entreprises, Woippy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (69,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 2 199 résidents étrangers, Woippy est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 192 euros par an, la commune dévoile un taux de chômage de 21,84%, synonyme d'une situation économique fragile. À Woippy, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Woippy : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 14 414 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, 9 151 inscrits sur les listes électorales de Woippy avaient pris part au vote (soit 42,22%). La participation était de 39,69% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 34,05% au premier tour. Au second tour, 32,33% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.