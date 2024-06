Résultat des législatives à Yainville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Une avance de Bardella à Yainville début juin Consulter des résultats plus récents apparaît aussi comme sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections européennes 2024 à Yainville. Le mouvement a séduit 46,7% des voix, soit 205 voix, devant Raphaël Glucksmann à 14,12% et Valérie Hayer à 9,57%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Yainville lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La communauté électorale d'Yainville avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La cheffe de l'ancien Front national prenait les devants avec 35,97% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,6% et 19,02% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 4,75% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,81%, devant Emmanuel Macron à 41,19%.

12:32 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Yainville ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives à Yainville, le RN finissait à la deuxième place sur le podium, 28,36% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 39,36% pour Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (58,20%). Gérard Leseul remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Yainville et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Yainville, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 037 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 608 foyers fiscaux. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,71% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,62% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 42,11% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1591,66 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Yainville, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Yainville pour les élections législatives À Yainville (76480), l'un des critères importants des législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,89% au premier tour et seulement 53,26% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Yainville ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 846 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 23,52% au premier tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple susceptibles d'impacter la participation à Yainville.