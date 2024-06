Résultat des législatives à Ymare : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Il y a quelques semaines en effet, à Ymare, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, cumulant 29,46% des voix devant Valérie Hayer à 16,67% et Raphaël Glucksmann à 15,49%.

Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Ymare ?

L'élection à la présidence de la République est incontestablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Ymare avait accordé à Marine Le Pen 19,4% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la candidate de l'extrême droite avec 32,04% et 21,53% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,19% devant Marine Le Pen (35,81%).