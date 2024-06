Résultat des législatives à Yutz : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Yutz, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment séduits par le Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait atteint 12,1% à Yutz pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 24,32% des votes dans la commune.

18:42 - 12 points grappillés en 5 ans par le RN à Yutz Alors que conclure de tous ces données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 12 points à Yutz entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 28% ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Yutz dans la moyenne française concernant Bardella début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant majeur. Le 9 juin en effet, à Yutz, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 33,28% des votes face à Valérie Hayer à 15,92% et Raphaël Glucksmann à 12,1%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Yutz ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Yutz lors du premier tour de la présidentielle avec 30,33%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,03%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 21,7% et 7,16% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,91% contre 60,09%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Yutz Lors des élections législatives 2022, le RN était en échec au premier tour dans la commune d'Yutz, cumulant 20,2% des voix sur place, contre 30,88% pour Isabelle Rauch (Ensemble !). Le RN sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Yutz aux élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Yutz se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 401 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 975 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 4 901 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (78,77%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 1 383 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,99%, participe à son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,47%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2122,81 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Yutz, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - C'est l'heure de voter à Yutz : la participation au cœur des préoccupations À Yutz, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Au cours des élections précédentes, les 17 683 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 49,7% des électeurs d'Yutz (Moselle) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 42,32% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 36,84% au premier tour et seulement 35,05% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Yutz ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 65,98% des électeurs de l'agglomération. Le taux de participation était de 65,9% au deuxième tour, soit 8 704 personnes.