Résultat des législatives au Breuil-sur-Couze : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune du Breuil-sur-Couze, cumulant 18,95% des votes sur place, contre 35,66% pour Valérie Goléo (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

Devant le bureau de vote du Breuil-sur-Couze, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 563 logements pour 1 046 habitants, la densité de la commune est de 179 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 619 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,72% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 305,54 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, au Breuil-sur-Couze, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - C'est l'heure de voter au Breuil-sur-Couze : les législatives débutent

L'observation des élections précédentes est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Début juin, pendant les élections européennes, parmi les 816 inscrits sur les listes électorales au Breuil-sur-Couze, 48,77% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 40,74% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,19% au premier tour et seulement 52,24% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Breuil-sur-Couze ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,92% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,94% au second tour.