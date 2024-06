Résultat des législatives au Chambon-Feugerolles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche avec le RN et Ensemble au coude-à-coude au Chambon-Feugerolles pour ces législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,52% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,85% au Chambon-Feugerolles. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (22,75%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (2,18%) ou encore de Léon Deffontaine (2,18%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 33% sur place.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le Rassemblement national au Chambon-Feugerolles Que retenir de tous ces scores ? Quand on analyse la progression du RN qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de se situer à près de 40% au Chambon-Feugerolles. Un chiffre qui semble coller avec les suffrages également grattés par le mouvement dans la zone sur la même période (35,2% pour Jordan Bardella en 2019 et 40,49% le 9 juin dernier) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - 40,49% pour la liste Bardella au Chambon-Feugerolles il y a trois semaines Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a fini première des élections du Parlement européen au Chambon-Feugerolles. Ladite liste a cumulé 40,49% des votes, soit 1392 voix dans la ville, devant Manon Aubry à 22,75% et Valérie Hayer à 8,73%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon au Chambon-Feugerolles au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du président de la République qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,71% contre 31,47% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,18% et 7,12% des suffrages. Et la cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 48% contre 52%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette élection 2024. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu au Chambon-Feugerolles lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription de la Loire, c'est Anthony Gibert qui arrivait en tête au premier tour avec 27,85%. Dino Cinieri (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,85%.

11:02 - Le Chambon-Feugerolles et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Le Chambon-Feugerolles se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 066 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 688 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 985 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,10%, Le Chambon-Feugerolles se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1953,61 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,36%, révélant une situation économique fragile. Le Chambon-Feugerolles incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Le Chambon-Feugerolles : quel était le pourcentage de participation aux précédentes législatives ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 54,9% des inscrits sur les listes électorales du Chambon-Feugerolles, contre un taux d'abstention de 56,24% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 60,47% au premier tour. Au deuxième tour, 62,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour.