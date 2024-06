Résultat des législatives au Chesnay-Rocquencourt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 12% et 19% au Chesnay-Rocquencourt pour le Front populaire ? Une autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 11,63% au Chesnay-Rocquencourt début juin. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 19% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 12,43% des suffrages dans la localité.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 6 points au Chesnay-Rocquencourt Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes se dégagent… En regardant la progression du RN lors des dernières européennes au niveau national, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national devrait s'élever tout proche des 20% au Chesnay-Rocquencourt. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également arrachés par les lepénistes dans la zone en 5 ans et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le Chesnay-Rocquencourt pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Le résultat qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella a vécu une petite dérouillée en effet aux élections européennes localement. Le candidat est arrivé troisième, avec 17,34%, contre François-Xavier Bellamy avec 22,26% et Valérie Hayer avec 20,79%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron au Chesnay-Rocquencourt au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un meilleur score aux législatives au Chesnay-Rocquencourt que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 10,13% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,94%, suivi donc de Éric Zemmour avec 15,78% et Valérie Pécresse avec 13,86%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,08% contre 71,92%).

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très analysé. Le RN ne convainquait pas au Chesnay-Rocquencourt il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 8,41% au premier tour, contre 39,37% pour Béatrice Piron (La République en Marche), Le Chesnay-Rocquencourt votant pour la 3ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (77,86% contre 22,14% pour le RN). Béatrice Piron remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Le Chesnay-Rocquencourt : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville du Chesnay-Rocquencourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Dans la commune, 16,32% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 11,05% ont plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux important de cadres, atteignant 41,75%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,39% et d'une population étrangère de 6,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,47% au Chesnay-Rocquencourt, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Le Chesnay-Rocquencourt : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'analyse des résultats des élections précédentes permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Lors des précédentes européennes, 37,63% des personnes aptes à participer à une élection au Chesnay-Rocquencourt avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 39,7% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,89% au premier tour et seulement 48,39% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année au Chesnay-Rocquencourt ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.