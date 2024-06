En direct

19:50 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives au Coudray fait envie La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, au Coudray, le binôme Nupes avait en effet réuni 23,6% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,2% au Coudray. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement gagné du terrain au Coudray en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 20% voire plus au Coudray ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne au Coudray début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît également comme avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Coudray, avec 30,56%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 19,24% et Raphaël Glucksmann à 14,2%.

14:32 - Qui a gagné la présidentielle en 2022 au Coudray ? C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,78% contre 35,26% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 18,33% et 6,26% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 34,98% contre 65,02%.

12:32 - Quel verdict au Coudray pour la majorité ce dimanche soir ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour cette élection législative à l'échelle locale. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune du Coudray il y a deux ans, lors des législatives, avec 15,73% au premier tour, contre 36,00% pour Guillaume Kasbarian (La République en Marche), Le Coudray votant pour la 1ère circonscription d'Eure-et-Loir. Sur la commune du Coudray, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Le poids démographique et économique du Coudray aux législatives Dans la commune du Coudray, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 17,54% des résidents sont des enfants, et 23,55% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 528 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,56%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Coudray mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,97% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Le Coudray : la mobilisation des électeurs aux élections législatives L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, sur les 3 003 personnes en âge de voter au Coudray, 52,75% étaient allées voter. La participation était de 52,12% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,82% au premier tour et seulement 46,4% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.