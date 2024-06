En direct

19:41 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections au Fidelaire fait envie Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait atteint 9,27% au Fidelaire pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 2,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,71% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,95% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 13% sur place. Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 16,94% des votes dans la commune.

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite au Fidelaire Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à près de 47% voire plus au Fidelaire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du Rassemblement national au Fidelaire le 9 juin dernier Le résultat qui a été établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Consulter des résultats aussi récents semble donc plus que jamais sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 54,39% des votes se sont en effet tournés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes au Fidelaire, devant Valérie Hayer à 10,98% et Raphaël Glucksmann à 9,27%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec pas moins de 223 votants du Fidelaire.

14:32 - Marine Le Pen en tête au Fidelaire au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 39,69% au premier tour de la présidentielle de 2022 au Fidelaire. Emmanuel Macron était deuxième avec 25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,24%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 4,9% des suffrages. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est également la candidate de l'ancien FN qui avait le plus convaincu au Fidelaire avec 60,86%, devant Emmanuel Macron à 39,14%.

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national au Fidelaire ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le RN parvenait en première position au Fidelaire il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Eure, c'est Katiana Levavasseur qui arrivait en tête au premier tour avec 39,44%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 58,62%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,38%.

11:02 - Le Fidelaire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote du Fidelaire, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 007 habitants répartis dans 603 logements, ce village présente une densité de 30 hab/km². Ses 40 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (68,82%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,88% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 44,48% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 333,99 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, au Fidelaire, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Etude de l'abstention aux dernières élections législatives au Fidelaire Au Fidelaire (27190), l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Les habitants des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,54% au sein de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 24,87% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,42% au premier tour et seulement 53,87% au deuxième tour. Quel député remplacera Katiana Levavasseur dans la 2ème circonscription de l'Eure ?