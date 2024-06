En direct

19:40 - Le Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes au Fleix ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,24% au Fleix. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 3,7% de Manon Aubry (LFI), les 4,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,42% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 21% sur place. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 21,59% des votes dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points au Fleix Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points au Fleix entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 40% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes au Fleix il y a trois semaines ? Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. 42,03% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux européennes au Fleix, face à Raphaël Glucksmann à 12,24% et Valérie Hayer à 10,47%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé avec 261 électeurs du Fleix.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon au Fleix au premier tour de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen écrasait le match avec 32,13% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,01% et 16,47% des voix. Jean Lassalle devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 7,08% des suffrages pour sa part. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, la cheffe du RN s'était aussi imposée avec 55,56%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Lors des législatives 2022, le RN réalisait un puissant score au Fleix. C'est en effet Serge Muller qui arrivait en pôle position au premier tour avec 31,00% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 55,51%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,49%.

11:02 - Le Fleix : législatives et dynamiques démographiques Comment les habitants du Fleix peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,07%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (77,01%) met en exergue le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (24,82%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 560 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,73%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,66%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction au Fleix mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,88% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

09:32 - C'est l'heure de voter au Fleix : les législatives débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des législatives au Fleix (24130) ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,07% au premier tour. Au second tour, 44,51% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 au Fleix ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 76,56% au premier tour, c'est-à-dire 882 personnes.