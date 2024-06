En direct

19:52 - Les votes de la gauche unie très suivis Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 12,6% au François. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 16,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,09% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,49% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total tournant autour des 33% sur place. La Nupes était absente par ailleurs lors des législatives précédentes au François. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 70,72% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

18:42 - Le Rassemblement national au François, un favori aux législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si au niveau national, les instituts de sondage annoncent une évolution moyenne du RN à environ quinze points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui amènerait virtuellement le parti de Jordan Bardella pas loin des 20% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a gagné que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Un séisme aussi au François au début du mois ? Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler évident au moment d'observer le scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a trois semaines au François, avec 20,77% des votes (376 voix) devant la liste de Manon Aubry avec 16,96%, suivie par Valérie Hayer avec 14,09%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen au François au premier tour de la dernière présidentielle Chose rare : le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans au François que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 14,07% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 52,09%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 14,08% et Marine Le Pen avec 14,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 65,84% contre 34,16%).

12:32 - Alain-Claude Lagier (Divers gauche) devant ses concurrents lors des législatives 2022 au François Se tourner vers le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune du François il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 3,94% au premier tour, contre 70,72% pour Alain-Claude Lagier (Divers gauche), Le François faisant partie de la 1ère circonscription de la Martinique. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Divers gauche (59,78% contre 40,22% pour le RN). Mais c'est Jiovanny William (Divers gauche) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - Le poids démographique et économique du François aux législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Le François fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 996 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 745 entreprises, Le François permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (58,86%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 179 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2477,74 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,72%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Finalement, Le François incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation au François : quelles perspectives pour les élections législatives ? La participation sera sans aucun doute l'une des clés de ces élections législatives au François (97240). Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 78,97% au premier tour et seulement 74,37% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 58,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 53,58% au second tour.