Résultat des législatives au Mas-d'Agenais : l'élection 2024 en direct

11:02 - Tendances démographiques et électorales au Mas-d'Agenais : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et socio-économique du Mas-d'Agenais détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la ville, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,63% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (25,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 535 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,84% et d'une population immigrée de 9,24% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction au Mas-d'Agenais mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,27% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.