Résultat des législatives au Mesnil-Amelot : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, au Mesnil-Amelot, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, avec 44,83% des voix face à Manon Aubry à 17,24% et Marion Maréchal à 6,51%. Dans le détail, 117 électeurs l'ont choisie dans la cité.

14:32 - Le Mesnil-Amelot avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle

C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans au Mesnil-Amelot que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 33,85% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 28,46% et 15,64%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,67% contre 41,33%).