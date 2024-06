Résultat des législatives au Mesnil-sur-Oger : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Le Mesnil-sur-Oger avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé de très nombreux votes au Mesnil-sur-Oger au cours de la dernière présidentielle avec pas moins de 37,06% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 29,77% et 9,22% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 8,25% des suffrages. Au deuxième tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 55,03% contre 44,97%.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 au Mesnil-sur-Oger ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Aux législatives en 2022 au Mesnil-sur-Oger, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,18% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 43,64% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (62,46%). Charles de Courson s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Dynamique électorale au Mesnil-sur-Oger : une analyse socio-démographique Comment les électeurs du Mesnil-sur-Oger peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 17,61% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,14% de 60 ans et plus. Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 13,33%, souligne que l'agriculture reste une composante significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (12,7%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (12,29%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Mesnil-sur-Oger mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,24% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas du Mesnil-sur-Oger Au Mesnil-sur-Oger, le taux de participation constituera indéniablement un critère décisif du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,96% au premier tour et seulement 55,17% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,68% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 22,74% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des ménages pourrait en effet impacter la participation au Mesnil-sur-Oger.