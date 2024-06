En direct

19:52 - Au Moule, que vont choisir les électeurs de l'ancienne Nupes ? L'autre incertitude de ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,21% au Moule le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un score de 29% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (13,7%), de l'EELV Marie Toussaint (4,74%) ou encore de Léon Deffontaine (1,83%). Il n'y avait pas de candidat de la Nupes par ailleurs lors des législatives 2022 au Moule. C'est un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui s'y imposait au premier tour, avec 43,45% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est Justine Benin (Ensemble ! (Majorité présidentielle) ) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

18:42 - Jusqu'où ira le RN au Moule lors des législatives ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Si au niveau national, les instituts de sondage prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 en comparaison de son score des précédentes législatives (ce qui propulserait virtuellement le parti de Jordan Bardella à près de 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - Le Moule dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut au Moule, à 34,57%, soit 737 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 14,02% et Manon Aubry à 13,7%.

14:32 - Le Moule avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la clé pour évaluer une tendance politique locale. Le Moule avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,46%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 51,64% des suffrages. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,13% et 3,28% des voix. La cheffe du RN va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 71,67% contre 28,33% pour Macron.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors des élections législatives2024 sera très analysé. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune du Moule en 2022, lors des élections législatives, avec 11,67% au premier tour, contre 43,45% pour Justine Benin (La République en Marche), Le Moule votant pour la 2ème circonscription de la Guadeloupe. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche (50,14% contre 49,86% pour le RN). Justine Benin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le Moule : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population du Moule exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 269 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 31,05%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2227,99 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (37,95%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,96%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation au Moule mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,77% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas du Moule L'un des facteurs forts du scrutin législatif 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention au Moule. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 18 298 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 51,07% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 53,61% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 72,11% au premier tour. Au second tour, 64,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives au Moule ? La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des Français serait notamment capable d'inciter les citoyens du Moule à s'intéresser plus fortement à l'élection.