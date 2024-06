En direct

19:50 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité au Neubourg pour ces élections législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 8,3% au Neubourg. Mais on peut en revanche remonter ce score à 13% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (2,32%), de Marie Toussaint (2,7%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,67%). Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,47% des suffrages dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (12,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,05% pour Yannick Jadot, 1,72% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite au Neubourg Que peut-on retenir de cette masse de données ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il est donc permis de penser que le RN arrive pas loin des 40% voire plus au Neubourg ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN au Neubourg au début du mois Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines au Neubourg, avec 47,36% des votes (736 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,89%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,3%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon au Neubourg lors de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 au Neubourg. La figure du Rassemblement national glanait 35,62% au premier round. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,12% et 12,68% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 5,57% des suffrages. Nouveau coup de poing de la patronne du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 51,89%.

12:32 - Des législatives favorables pour le RN il y a deux ans Le résultat des législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national se hissait en pôle position au Neubourg. On retrouvait en effet Katiana Levavasseur devant ses concurrents au premier tour, avec 34,86% dans la ville, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Eure. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,04%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,96%.

11:02 - Élections législatives au Neubourg : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique du Neubourg façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,91% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (24,82%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 508 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (22,29%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Neubourg mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 45,26% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives au Neubourg Au Neubourg (27110), l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Au deuxième tour de la présidentielle, 25,63% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,25% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour et seulement 53,16% au deuxième tour. L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles serait susceptible de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des habitants du Neubourg.