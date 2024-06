Résultat des législatives au Pin : l'élection 2024 en direct

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon au Pin lors de la présidentielle 2022

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la référence pour évaluer une préférence politique locale. Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans au Pin que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait accumulé 31,39% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 23,44% et 20,4%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,6% contre 49,4%).