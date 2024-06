En direct

19:51 - Quel verdict pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, avance sans garantie. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 12,4% au Port-Marly. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 10,38% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,63% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,31% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,26% des voix dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Quels résultats pour le RN lors des législatives au Port-Marly ? Que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN se montre déjà puissante au Port-Marly entre le score de Jordan Bardella en 2019 (15,78%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,21%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 17% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Le Port-Marly lors des européennes 2024 Consulter des résultats plus récents semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le podium des dernières élections européennes au Port-Marly était en effet composé de la liste de Valérie Hayer avec 21,87% des bulletins exprimés, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,21% et Raphaël Glucksmann avec 12,4%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon au Port-Marly lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans au Port-Marly que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 13,4% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,27%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 20,61% et Marine Le Pen avec 13,4%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 29,85% contre 70,15%).

12:32 - Quel verdict au Port-Marly pour Ensemble au premier tour ? Les législatives 2022 au Port-Marly ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 9,95% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription des Yvelines, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 40,09% des voix. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Marie Lebec (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Le Port-Marly : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Le Port-Marly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28,92% de cadres pour 5 608 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 513 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 186 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 19,78% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 15,4% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 681 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 35,01% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 325,92 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Au Port-Marly, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Le Port-Marly Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives au Port-Marly (78560) ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,22% au premier tour. Au second tour, 57,51% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives au Port-Marly ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 25,79% au sein de la ville, contre un taux d'abstention de 29,0% au second tour. L'inflation dans le pays combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants du Port-Marly.