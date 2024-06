En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 22% et 27% au Tholonet pour le Front populaire ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, au Tholonet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,11% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 15,17% au Tholonet. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 27% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (5,54%), de l'EELV Marie Toussaint (6,73%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,19%).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points au Tholonet Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points au Tholonet entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 21% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 23,7% au Tholonet le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives sera peut-être bien plus rapproché du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 23,7% des votes sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes au Tholonet, face à Valérie Hayer à 20,72% et Raphaël Glucksmann à 15,17%. Le mouvement eurosceptique l'a emporté avec pas moins de 278 votants du Tholonet.

14:32 - 34,22% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle au Tholonet La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. Lors de l'élection à la présidence de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 34,22% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 15,65%. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 15,12% des votes. Le deuxième tour de scrutin ne sera pas plus gagnant pour la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 66,46% contre 33,54% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce soir au Tholonet ? Avec 13,23% au Tholonet, le Rassemblement national était distancé par les 32,87% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LREM avec 33,73% contre 66,27% pour les vainqueurs. Anne-Laurence Petel conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique du Tholonet aux élections législatives A mi-chemin des élections législatives, Le Tholonet regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,62% de cadres pour 2 355 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 598 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,1%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 21,99% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 294,17 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Le Tholonet incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

09:32 - La participation aux législatives au Tholonet Au Tholonet, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,46% au premier tour. Au deuxième tour, 52,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation au Tholonet pour les législatives 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,15% des électeurs de la localité. La participation était de 80,95% au deuxième tour, ce qui représentait 1 551 personnes.