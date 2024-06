Résultat des législatives au Vigan : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon au Vigan au premier tour de la dernière présidentielle

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,9% contre 24,47% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 21,99% et 6,21% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 44,69% contre 55,31%.