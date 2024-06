Résultat des législatives aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen : l'élection 2024 en direct

Le verdict qui a été établi lors des élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date nous semble donc plus que jamais pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 31,8% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, face à Valérie Hayer à 21,04% et Raphaël Glucksmann à 11,08%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi pas moins de 201 électeurs des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.

14:32 - 36,79% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,32% contre 36,79% pour Emmanuel Macron. Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 13,51% et 7,36% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 34,09% contre 65,91%.