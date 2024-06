Résultat des législatives aux Contamines-Montjoie : l'élection 2024 en direct

On ne peut oublier le scrutin qui s'est tenu très récemment. Même si toutes les zones ne sont pas touchées au même niveau. Lors des élections européennes en effet, la liste de Jordan Bardella enregistrait 17,17% des voix aux Contamines-Montjoie. C'est Valérie Hayer qui finissait en première place avec 28,62%.

C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur pourcentage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 15,14% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 40,14%, suivi donc de Marine Le Pen avec 15,14% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,3%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,14% contre 72,86%).

Analyser le dernier scrutin législatif semble une évidence au moment de l'élection du jour. Avec 8,38% aux Contamines-Montjoie, le Rassemblement national avait été distancé par les 52,94% du binôme LREM au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. A l'issue du second round, c'est encore Xavier Roseren qui glanera le plus de suffrages, avec 81,12% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Comment la composition démographique des Contamines-Montjoie façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence la population des Contamines-Montjoie exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 3,02%. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (85,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 568 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,71%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (36,9%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 82,74%, comme aux Contamines-Montjoie, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.