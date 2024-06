Résultat des législatives aux Gets : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les Gets dans la moyenne française concernant le RN il y a trois semaines Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est historique. Se retourner sur le dernier vote en date peut donc sembler plus que jamais logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections européennes aux Gets. Le mouvement a attiré 31,74% des votes, soit 179 voix, devant Valérie Hayer à 26,77% et François-Xavier Bellamy à 14,18%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon aux Gets au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position aux Gets lors du premier tour de la présidentielle avec 39,7%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 18,09%. Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon finissaient au pied de ce podium avec respectivement 11,95% et 8,99% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 29,85% contre 70,15%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Le RN se prenait les pieds dans le tapis aux Gets en 2022, lors des législatives, avec 12,06% au premier tour, contre 44,55% pour Xavier Roseren (Ensemble !), Les Gets votant pour la 6ème circonscription de la Haute-Savoie. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 26,97% contre 73,03% pour les vainqueurs. Xavier Roseren conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives aux Gets : un éclairage démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques des Gets contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Le pourcentage de chômeurs à 2,11% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 41 habitants par km² et 53,12% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (13,94%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 519 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (6,79%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (36,3%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 84,98%, comme aux Gets, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les Gets : retour sur la participation aux dernières élections législatives Au cours des dernières années, les 1 251 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 54,01% des électeurs des Gets (Haute-Savoie) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 51,11% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,55% au premier tour. Au deuxième tour, 43,69% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation aux Gets pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,17% dans la ville, contre un taux de participation de 83,64% au premier tour, soit 895 personnes.