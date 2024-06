Résultat des législatives aux Loges-Marchis : l'élection 2024 en direct

Point à retenir : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives aux Loges-Marchis que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait engrangé 27,17% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,16%, suivi donc de Marine Le Pen avec 27,17% et Jean-Luc Mélenchon avec 10,69%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 44,55% contre 55,45%).

11:02 - Le poids démographique et économique des Loges-Marchis aux élections législatives

Quel impact auront les électeurs des Loges-Marchis sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,65%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (75,81%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (25,09%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 363 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,37%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,2%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction aux Loges-Marchis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,36% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.