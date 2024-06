Résultat des législatives aux Ponts-de-Cé : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait se situer entre 28% et 37% aux Ponts-de-Cé lors de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une partie. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 18,13% aux Ponts-de-Cé pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 9,86% de Manon Aubry (LFI), les 8,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 37% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée aux Ponts-de-Cé, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 28,43% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ?

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN aux Ponts-de-Cé lors des législatives ? Que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN se montre déjà solide aux Ponts-de-Cé entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,22%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,74%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport aux élections de 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 19% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration du RN aux Ponts-de-Cé Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble donc aussi sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut aux Ponts-de-Cé, avec 20,74%, soit 1081 voix. Le RN doublait alors Valérie Hayer à 19,8% et Raphaël Glucksmann à 18,13%.

14:32 - Les Ponts-de-Cé avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Les habitants des Ponts-de-Cé avaient voté pour Marine Le Pen à 15,15% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la représentante du Rassemblement national avec 36,16% et 21,57% des bulletins exprimés. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 71,59% contre 28,41% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux élections législatives aux Ponts-de-Cé ? Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune des Ponts-de-Cé, grattant 11,21% des suffrages sur place, contre 39,70% pour Stella Dupont (La République en Marche). Sur la commune des Ponts-de-Cé, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives aux Ponts-de-Cé Comment la population des Ponts-de-Cé peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 638 habitants/km² et 42,45% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 12,17% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2280,71 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 5 050 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,21%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,66%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction aux Ponts-de-Cé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,59% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux de participation aux élections législatives aux Ponts-de-Cé : les chiffres clés Aux Ponts-de-Cé (49130), le niveau de participation sera sans aucun doute un facteur fort du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,24% au premier tour et seulement 51,1% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 9 639 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,38% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,44% au premier tour, soit 7 464 personnes.