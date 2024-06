En direct

19:36 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives aux Riceys fait envie La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, devrait en rassembler une partie. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 3,2% aux Riceys pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 6% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 7,01% des bulletins dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 7% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (4,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,19% pour Yannick Jadot, 1,25% pour Fabien Roussel et 0,16% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 10 points aux Riceys Que tirer de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% ou plus aux Riceys ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,8% pour Jordan Bardella aux Riceys le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 205 habitants des Riceys passés par les urnes ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, cumulait 46,8% des voix devant François-Xavier Bellamy à 18,72% et Valérie Hayer à 11,64%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon aux Riceys au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. La communauté des électeurs des Riceys avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022. La numéro 1 de l'ancien FN prenait les devants avec 33,07% au premier round. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse arrivaient derrière à 26,96% et 14,73% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 10,03% des suffrages. Nouveau coup de poing de la cheffe du RN au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 56,57%.

12:32 - Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) devant ses concurrents lors des législatives 2022 aux Riceys Lors des dernières législatives aux Riceys, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 20,09% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 58,64% pour Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 74,27%. Valérie Bazin-Malgras remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives aux Riceys : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues des Riceys, le scrutin est en cours. Avec ses 27,85% d'agriculteurs pour 1 197 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 87 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (57,09%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 31,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 52,85% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 132,81 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Aux Riceys, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Les Riceys Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections passées. A l'occasion des précédentes élections européennes, 49,55% des inscrits sur les listes électorales des Riceys (Aube) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,82% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,35% au premier tour et seulement 52,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives aux Riceys ? En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, plus qu'en 2017.