Résultat des législatives aux Ulis : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives aux Ulis convoité Une autre interrogation de ces législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, aux Ulis, le binôme Nupes avait en effet glané 51,13% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment obtenu 14,27% aux Ulis début juin. Mais ce sont 53% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (31,47%), de l'EELV Marie Toussaint (5,34%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (3,9%).

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives aux Ulis ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si en France entière, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du RN à environ 15 points de plus aux législative 2024 en comparaison de son score des dernières législatives (ce qui porterait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 26% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles du 9 juin dernier sur place. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

15:31 - Le RN vaincu aux Ulis lors des européennes Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est majeur. Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble donc aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le RN n'a pas séduit il y a quelques semaine en effet, aux Ulis, Bardella affichant 16,97% aux élections européennes. La liste de Manon Aubry s'arrogeait la première place avec 31,47%.

14:32 - Aux Ulis, le résultat de la présidentielle toujours pertinent La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Dans la commune des Ulis, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un timide 11,71%, la représentante de l'extrême droite était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 46,16% et 22,81% des voix. Et La cheffe du RN échouait aussi au second tour avec 27,09% contre 72,91%.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Les Ulis ? Avec 11,41% aux Ulis, le RN avait été distancé par les 51,13% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription de l'Essonne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Cédric Villani (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi aux Ulis Aux Ulis, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,39%. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5 338 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 26,41% et d'une population étrangère de 20,79% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,67% aux Ulis, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Analyse de la participation lors des législatives aux Ulis Aux Ulis, l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera sans nul doute l'étendue de l'abstention. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 13 211 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 29,73% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 36,98% au second tour. En proportion, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,84% au premier tour. Au second tour, 58,49% des électeurs ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages sont capables de renforcer l'engagement civique des citoyens des Ulis.