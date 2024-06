Résultat des législatives à Saint-Aubin-Épinay : l'élection 2024 en direct

08:59 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Aubin-Épinay ?

En ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les 800 électeurs de Saint-Aubin-Épinay se sont déplacés pour les européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. En 2022, lors des précédentes élections législatives, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale a décroché 131 sièges dans l'Hémicycle, tandis que Ensemble en grapillait 245, et que la Nupes en récoltait 131.. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire, du bloc de l'extrême-droite, de la majorité présidentielle réussira à convaincre le plus grand nombre de votants de la commune ? L'unique bureau de vote de la commune de Saint-Aubin-Épinay sera ouvert de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Pour visualiser les résultats du premier tour à Saint-Aubin-Épinay, rendez vous ici à partir de 20h.