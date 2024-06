Résultat des législatives à Saint-Christophe-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

08:58 - Premier tour des législatives à Saint-Christophe-en-Bresse : horaires du bureau de vote

Ce dimanche 30 juin 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée législative pour les prochaines années. Pour rappel, les élections législatives de 2022 suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle coalition politique prendra la tête de ces législatives à Saint-Christophe-en-Bresse ? Le bureau de vote de la ville de Saint-Christophe-en-Bresse sera accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Les résultats du premier tour à Saint-Christophe-en-Bresse seront disponibles ici à partir de 20 heures.