Résultat des législatives à Seppois-le-Bas : l'élection 2024 en direct

08:57 - Restez informé sur les élections législatives à Seppois-le-Bas

L'unique bureau de vote de la commune de Seppois-le-Bas est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision. En ce 30 juin, les Français ont déjà voté il y a trois semaines, à l'occasion des européennes qui ont vu la victoire du Rassemblement national. Lors des précédentes législatives, en 2022, 89 sièges avaient été accordés au parti de Marine Le Pen à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle coalition politique sortira gagnante de ces élections législatives à Seppois-le-Bas ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.