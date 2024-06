Résultat des législatives à Domfront-en-Champagne : l'élection 2024 en direct

08:58 - Restez informé sur les élections législatives à Domfront-en-Champagne

Pour voter, les habitants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Domfront-en-Champagne. Face à la performance du RN aux européennes, le chef de l'État a annoncé des élections législatives anticipées à Domfront-en-Champagne et dans toute la France. La dernière fois que Jacques Chirac a dissous l'Assemblée en 1997, cela a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles sont les prévisions pour cette année ? Parmi les forces en présence dans la 1ère circonscription de la Sarthe, qui arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Domfront-en-Champagne ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.