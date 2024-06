Résultat des législatives à Lachassagne : l'élection 2024 en direct

08:57 - Les législatives à Lachassagne ont lieu aujourd'hui

Le premier tour des législatives 2024 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre d'élire les 577 représentants de l'Assemblée nationale élus pour 5 ans. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de l'extrême-droite, du bloc présidentiel arrivera à mobiliser le plus grand nombre de voix à Lachassagne ? L'unique bureau de vote de la commune de Lachassagne est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux votants de s'exprimer. Vous retrouverez les résultats du premier tour à Lachassagne ici même à partir de 20 heures.