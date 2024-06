Résultat des législatives au Perréon : l'élection 2024 en direct

08:57 - Elections au Perréon : les horaires du bureau de vote

Les horaires d’ouverture du bureau de vote du Perréon sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Pour les législatives 2024, les nouveaux députés de l'Assemblée nationale vont être élus au scrutin uninominal majoritaire. En d'autres termes, ce 30 juin, les électeurs du Perréon vont devoir choisir entre les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, le président ne disposant que d'une majorité relative. Parmi les forces en présence dans la 9ème circonscription du Rhône, qui parviendra à obtenir le plus de suffrages au Perréon (69460) ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.