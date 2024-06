Résultat des législatives à Montreux-Château : l'élection 2024 en direct

09:01 - Bureau de vote de Montreux-Château : les horaires d'ouverture

Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la commune pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Montreux-Château. De nouvelles législatives à Montreux-Château vont être organisées les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024 faisant suite à la décision inattendue du président de la République ayant chamboulé le calendrier électoral. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité, du Nouveau Front populaire réussira à mobiliser le plus grand nombre de voix à Montreux-Château (90130) ? Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.