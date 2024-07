Résultat des législatives 2024 à Morvillars (90120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Morvillars, que vont choisir les électeurs de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le matelas apparaît comme important : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Morvillars, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 11,38% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Morvillars en 2 ans Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été pris par le RN dans la localité entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc juger possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Morvillars ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ian Boucard (Les Républicains) en tête lors des législatives il y a deux ans à Morvillars Le nombre de bulletins en faveur du RN sera en conséquence scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a l'espoir de s'imposer. Lors des élections du Parlement à l'époque, le Rassemblement national arrivait déjà en première position à Morvillars. C'est en effet Christophe Soustelle qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 32,02% dans la commune. Ian Boucard (Les Républicains) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 52,75%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,25%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Morvillars ont préféré Carine Manck (Rassemblement National), qui a amassé 54,85% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Ian Boucard (Les Républicains) et Marie-Eve Belorgey (Front populaire) avec respectivement 20,34% et 11,38% des électeurs. C'est aussi Carine Manck qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Morvillars ? Au fil des dernières années, les 1 102 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Morvillars a atteint 70,18%, surpassant de 13 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 777 personnes aptes à voter à Morvillars avaient en effet participé à l'élection (soit 57,14%), contre une participation de 54,58% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Morvillars ? L'un des facteurs déterminants de ces élections législatives 2024 est immanquablement le taux de participation. 29,82% des électeurs de Morvillars ne sont pas allés voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,95% au premier tour. Au deuxième tour, 52,47% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Morvillars aujourd'hui ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 781 personnes en âge de voter au sein de la localité, 23,69% étaient restées chez elles. L'abstention était de 22,41% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Morvillars (90120).

17:29 - Élections législatives à Morvillars : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Morvillars, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 083 habitants répartis dans 557 logements, ce bourg présente une densité de 220 hab/km². L'existence de 66 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,53%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 37,42% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 36,5% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2105,12 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Morvillars, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.