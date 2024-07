Résultat des législatives 2024 à Joncherey (90100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Joncherey, qui va récupérer les 15,36% du Front populaire ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle du pays à l'issue du premier tour des élections dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Joncherey, le binôme Front populaire a pour sa part glané 15,36% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 19,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,76% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,47% pour Yannick Jadot, 3,13% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 20 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Joncherey Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il y a donc des raisons de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Joncherey ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le RN peut-il gagner cette fois à Joncherey, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national parvenait également à tirer son épingle du jeu à Joncherey à l'époque lors des législatives. On retrouvait en effet Christophe Soustelle devant ses concurrents au premier tour, avec 27,11% dans la commune. C'est pourtant Ian Boucard (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Joncherey au second tour, avec 56,52%, devant son adversaire Rassemblement National à 43,48%.

20:05 - Carine Manck (Rassemblement National) déjà devant avec 47,39% à Joncherey aux législatives Grâce à 47,39% des suffrages, Carine Manck (Rassemblement National) a pris la tête à Joncherey, dimanche 30 juin 2024 au soir du premier round des législatives. En deuxième place, Ian Boucard (Les Républicains) captait 25,65%. De son côté, Marie-Eve Belorgey (Nouveau Front populaire) récupérait 15,36% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Carine Manck accumulant cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - A la proclamation des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Joncherey ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Les chiffres montrent une participation de 69,21% lors du 1er tour des législatives 2024 à Joncherey, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait en effet 54,61% des électeurs de Joncherey. Le taux de participation était de 50,35% pour les élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Joncherey ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Joncherey, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Joncherey s'élevait à 69,21%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 76,13% au second tour, ce qui représentait 794 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,31% au premier tour et 42,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Joncherey ce soir ?

17:29 - Dynamique électorale à Joncherey : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des législatives à Joncherey comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 427 habitants répartis dans 663 logements, ce bourg présente une densité de 251 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 766 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 37,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 40,56% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 385,70 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Joncherey contribue à façonner l'avenir de la France.