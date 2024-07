Résultat des législatives 2024 à Andelnans (90400) – 2e tour [PUBLIE]

Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera très instructif. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 21 points à Andelnans entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera ainsi très instructif. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune d'Andelnans, grattant 22,09% des voix sur place, contre 24,65% pour Thiebaud Grudler (Ensemble !). Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme Les Républicains gagner le scrutin, avec 60,27%, devant son adversaire Rassemblement National à 39,73%.

L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif est sans nul doute le niveau de participation. Dans la localité, dimanche, 26,15% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,86% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une abstention de 24,3% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,00% au premier tour. Au second tour, 53,88% des électeurs ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine sont susceptibles de faire augmenter la participation à Andelnans.

Les données démographiques et socio-économiques d'Andelnans montrent des tendances évidentes qui pourraient influencer le résultat des élections législatives. Dans le village, 18,45% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,16% de 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 444 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,37%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,49%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Andelnans mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,04% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.