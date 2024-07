Résultat des législatives 2024 à Meroux-Moval (90400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Meroux-Moval, qui va faire main basse les 20,08% du Front populaire ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont encourageants. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,08% des bulletins à Meroux-Moval. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 22,54% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a nettement progressé à Meroux-Moval en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives 2024 sera très commenté. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 19 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Meroux-Moval ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de l'emporter. Il y a deux ans, lors des législatives à Meroux-Moval, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,9% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 27,91% pour Ian Boucard (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (56,63%). Ian Boucard s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Meroux-Moval ce dimanche ? Carine Manck (Rassemblement National) a collecté 41,89% des voix à Meroux-Moval le 30 juin, au soir du 1er tour de l'élection législative. Ian Boucard (Les Républicains) ramassait 23,67%. De son côté, Marie-Eve Belorgey (Nouveau Front populaire) glanait 20,08% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Carine Manck glanant cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - Participation aux législatives à Meroux-Moval : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'analyse des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Les chiffres montrent une participation de 71,9% lors du premier tour des législatives 2024 à Meroux-Moval, supérieure à celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 57,48% des personnes habilitées à participer à une élection à Meroux-Moval avaient effectivement pris part à l'élection. La participation était de 59,34% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Meroux-Moval, la participation était de 71,9% lors du 1er round des législatives Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Meroux-Moval, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Meroux-Moval ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,9%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 54,12% au premier tour et 50,67% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,69% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 77,11% au deuxième tour, soit 805 personnes.

17:29 - Meroux-Moval aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième manche des législatives à Meroux-Moval comme dans toute la France. Avec une population de 1 405 habitants répartis dans 635 logements, ce village présente une densité de 96 hab/km². L'existence de 82 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 20,79% des résidents sont des enfants, et 23,53% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 32,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 45,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 152,48 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. En somme, Meroux-Moval incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.