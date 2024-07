Résultat des législatives 2024 à Chèvremont (90340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont décider les supporters de la gauche à Chèvremont ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier avance dans le brouillard dans cet épilogue. Au premier tour, le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Chèvremont, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,19% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse en comparaison des 18,6% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression éclair du Rassemblement national à Chèvremont A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très commenté. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Chèvremont ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Chèvremont Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a la possibilité de gagner. Lors des législatives il y a deux ans, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Chèvremont, récoltant 16,89% des voix sur place, contre 30,55% pour Thiebaud Grudler (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au deuxième round,c'est en revanche Ian Boucard (Les Républicains) qui va glaner le plus de votes, avec 66,30% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 33,70%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Chèvremont ? Selon les projections en nombre de sièges rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver une centaine de députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les habitudes locales. Lors du premier round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Chèvremont ont préféré Carine Manck (Rassemblement National), qui a réuni 35,35% des votes. En deuxième position, Ian Boucard (Les Républicains) ramassait 23,93%. A la 3e position, Marie-Eve Belorgey (Nouveau Front populaire) captait 21,19% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Carine Manck rassemblant cette fois 39,73%, devant Ian Boucard avec 23,99% et Marie-Eve Belorgey avec 22,59%.

19:21 - Scrutins à Chèvremont : quels enseignements tirer des taux d'abstention ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Chèvremont était de 77,47%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 62,31% au niveau de Chèvremont (90). Le taux de participation était de 54,49% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Chèvremont L'un des critères forts de ces élections législatives 2024 est sans nul doute le niveau de participation. Le taux d'abstention à Chèvremont pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 22,53%. Au second tour de la présidentielle, 20,15% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,24% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,42% au premier tour. Au second tour, 50,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays, combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Chèvremont.

17:29 - Chèvremont et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Chèvremont, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 25,13% de cadres supérieurs pour 1 569 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 76 entreprises, Chèvremont offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (90,5%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,11% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,92% des ménages sont des couples sans enfant. Chèvremont incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mouvement.