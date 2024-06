Résultat des législatives à Régnié-Durette : l'élection 2024 en direct

08:57 - Les horaires d'ouverture du bureau de vote de Régnié-Durette

Face à la performance du RN aux européennes, Emmanuel Macron a annoncé des législatives anticipées à Régnié-Durette et dans tout l'Hexagone. En 1997, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée, ce qui a mené à une cohabitation avec Lionel Jospin. Ce scénario pourrait-il se reproduire cette année ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité arrivera à obtenir le plus de suffrages à Régnié-Durette ? Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Régnié-Durette. La parution des résultats à Régnié-Durette débutera ici dès 20h.