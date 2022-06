Résultat de la législative à Achenheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Achenheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Achenheim. En direct 18:41 - La 2e place à Achenheim pour la coalition LFI-PS-EELV Le bloc de gauche pouvait potentiellement viser 23,21% à Achenheim avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la ville. Son postulant a cumulé 16,49% des suffrages le 12 juin dernier dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Achenheim ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale camouflent parfois des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Achenheim. Grâce à 34,85% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Achenheim le 12 juin dernier lors du premier tour des législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 16,49% des suffrages. Quant à elle, la candidature Les Républicains ramasse 15,26% des voix. 13:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Achenheim ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 19,55% des personnes en âge de voter dans la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,35% au premier tour. Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 48,79% des personnes habilitées à participer à une élection à Achenheim avaient participé à l'élection. 10:30 - On vote à Achenheim pour la deuxième étape des élections Bonjour et bienvenue dans ce live où vous pourrez suivre cette seconde manche des législatives à Achenheim, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Sont en lice les postulants qualifiés il y a une semaine et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Achenheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Achenheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Achenheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Achenheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Achenheim Françoise Buffet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,38% 34,85% Imane Lahmeur (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,15% 16,49% Virginie Joron Rassemblement National 17,10% 14,74% Éric Amiet Les Républicains 14,75% 15,26% Martine Wonner Divers 5,38% 5,67% Bénédicte Matz Régionaliste 4,14% 4,12% Virginie Beck Reconquête ! 4,01% 4,74% Clément Behr Ecologistes 3,47% 2,06% Alain North Divers 0,84% 0,72% Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste 0,71% 0,52% Marina Lafay Divers gauche 0,60% 0,52% Mehdi Benhlal Divers extrême gauche 0,49% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Achenheim Taux de participation 48,12% 48,79% Taux d'abstention 51,88% 51,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 0,41% Nombre de votants 47 119 985

Le résultat de l' élection législative à Achenheim est dorénavant officiel. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2019 électeurs inscrits dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin résidant à Achenheim. Le niveau de la participation représente 49% des habitants autorisés à voter dans la commune pour la 4ème circonscription du Bas-Rhin (985 votants). L'issue définitive de la législative au niveau de cette circonscription législative découlera de la conduite des électeurs des 46 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Achenheim : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs d'Achenheim seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant iront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 36,18% des voix au premier tour à Achenheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et celui qui fit office de troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 21,33% et 16,03% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés d'Achenheim avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 65,45% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 34,55% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir une majorité à l'hémicycle ?