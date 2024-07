Résultat des législatives 2024 à Oberschaeffolsheim (67203) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des bulletins qu'a obtenus l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Oberschaeffolsheim, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,26% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une avancée en comparaison des 14,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN favori à Oberschaeffolsheim pour les législatives ?

Au niveau local, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives sera très analysé. La progression du RN semble déjà forte à Oberschaeffolsheim entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (19,1%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (33,47%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN une progression de 150 sièges par rapport à la précédente élection des députés (89 sièges). Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.